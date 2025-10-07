Diretor do Fed alerta para riscos à economia se política monetária não for afrouxada nos EUA

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran condicionou nesta terça-feira, 7, um cenário otimista para a economia dos Estados Unidos a um relaxamento monetário mais agressivo. "Não estou pessimista sobre a economia no curto prazo, mas vejo riscos se a política monetária não for ajustada", disse, durante evento em Nova York.

Miran argumentou que as incertezas sobre o horizonte econômico diminuíram nos últimos meses, principalmente na seara comercial.

O dirigente acrescentou que projeta uma trajetória de inflação mais benigna que a esperada pelos colegas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).