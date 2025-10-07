Dólar fecha em alta e vai a R$ 5,35 com exterior e tensão fiscal por MP alternativa ao IOF

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o Índice DXY (Dollar Index) operava ao redor dos 98,630 pontos no fim da tarde, em alta de mais de 0,50%, após máxima aos 98,660 pontos.

A crise política na França, com a renúncia na segunda do primeiro-ministro Sébastien Lecornu, defensor de cortes em gastos públicos, voltou a pesar sobre o euro. O iene caiu cerca de 1% com as apostas de que a nova líder do governista Partido Liberal Democrata, Sanae Takaichi, pode adotar uma política fiscal mais flexível.

Aos temores de deterioração fiscal na França e no Japão soma-se a falta de sinais de entendimento no Congresso americano para resolver o impasse orçamentário e pôr fim à paralisação parcial (shutdown) do governo dos Estados Unidos (EUA), que já está em seu sétimo dia.

"Estamos vendo um movimento de aversão global ao risco que leva a um fortalecimento da moeda americana e recuo das taxas dos Treasuries. A paralisação do governo americano leva os investidores a buscarem ativos mais seguros", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli.

A economista ressalta que o real é mais castigado em razão da discussão em torno da MP alternativa ao aumento do IOF no Congresso, que caduca na quarta-feira. A perspectiva de que o texto em discussão traga uma receita menor que a estimada pelo Ministério da Fazenda aumenta o receio de que o governo não consiga cumprir as metas fiscais.

"Isso está gerando um desconforto no mercado, levando a um aumento da percepção de risco, o que contribui para a alta mais forte do dólar por aqui", afirma Quartaroli.