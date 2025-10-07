Expectativa de inflação para 1 ano nos EUA sobe para 3,4% em setembro, mostra Fed de NY

As expectativas de consumidores para a inflação em um ano subiram de 3,2% em agosto para 3,4% em setembro, segundo pesquisa mensal do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. A métrica ficou inalterada para o horizonte de três anos (em 3%) e, para o horizonte de 5 anos, subiu de 2,9% para 3% na comparação mensal.

A expectativa média de desemprego, ou seja, a probabilidade média de que a taxa de desemprego nos EUA esteja mais alta em um ano, subiu 2 pontos porcentuais, para 41,1% em setembro.

Já a probabilidade média percebia de perder o emprego nos próximos 12 meses subiu de 14,5% em agosto para 14,9% em setembro - acima da média dos 12 meses anteriores, de 14,1%. A projeção mediana de crescimento dos salários para um ano à frente caiu para 2,4%, o menor nível desde abril de 2021.