Faturamento industrial cai 5,3% em agosto e emprego fica estagnado, revela CNI

O faturamento das fábricas brasileiras caiu 5,3% em agosto, de acordo com os Indicadores Industriais divulgados nesta terça-feira, 7, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O desempenho negativo em relação a julho já considera os dados dessazonalizados.

Na comparação com agosto do ano passado, a queda nas vendas do setor foi de 7,6%. Mesmo com a quarta queda no indicador em seis meses, o desempenho de janeiro a agosto deste ano ainda é 2,9% melhor que o registrado nos primeiros oito meses de 2024.

Segundo a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, a tendência de queda no faturamento industrial é consequência de vários fatores. "O primeiro deles é o patamar elevado dos juros, que impacta o crédito e o crescimento econômico, como um todo. Um segundo elemento é a entrada de bens importados, especialmente de bens de consumo, capturando boa parte do mercado consumidor da indústria nacional e prejudicando o setor. Além disso, a valorização do real torna os produtos brasileiros mais caros lá fora, impactando as empresas exportadoras", afirmou, em nota.