Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,57%
Pontos: 141.356,43
Máxima estável: 143.606 pontos
Mínima de -1,79% : 141.035 pontos
Volume: R$ 24,37 bilhões
Variação em 2025: 17,52%
Variação no mês: -3,34%
Dow Jones: -0,2%
Pontos: 46.602,98
Nasdaq: -0,67%
Pontos: 22.788,36
Ibovespa Futuro: -1,57%
Pontos: 141.795
Máxima (pontos): 143.895
Mínima (pontos): 141.420
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,05
Variação: -1,91%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,76
Variação: +0,13%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,72
Variação: -1,65%
Ambev ON
Preço: R$ 11,70
Variação: -1,27%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,94
Variação: +0,18%
Vale ON
Preço: R$ 58,76
Variação: -1,39%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 58,76
Variação: -1,39%
Itausa PN
Preço: R$ 10,96
Variação: -1,88%
Global 40
Cotação: 724,012 centavos de dólar
Variação: -0,03%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3496
Venda: R$ 5,3501
Variação: +0,74%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,45
Venda: R$ 5,55
Variação: -0,34%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3357
Venda: R$ 5,3363
Variação: +0,26%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3298
Venda: R$ 5,5090
Variação: -0,63%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3870
Variação: +0,85%
- Euro
Compra: US$ 1,1656 (às 18h27)
Venda: US$ 1,1659 (às 18h27)
Variação: -0,45%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2320
Venda: R$ 6,2330
Variação: +0,23%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2148
Venda: R$ 6,4860
Variação: -0,48%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.004,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,71%
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.