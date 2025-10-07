Haddad diz não acreditar que a MP alternativa à alta do IOF irá caducar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que não acredita que Medida Provisória alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) vá perder a validade. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Eu não acredito que vai acontecer isso (caducar)", disse.

Haddad declarou que há a intenção da oposição de dizer que os projetos do governo vão dar errado. Segundo ele, tentaram isso com a isenção de Imposto de Renda e agora vão tentar com a MP alternativa do IOF.