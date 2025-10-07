Haddad: Marina não tem indisposição a projetos de infraestrutura; questão é dizer como fazer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não quer travar grandes investimentos em infraestrutura, mas lembrou que ela precisa se preocupar com os impactos ambientais. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"O que eu tenho visto acontecer no Ministério do Meio Ambiente é que a ministra Marina tem feito todos os esforços no sentido de viabilizar esses grandes investimentos", afirmou.

Segundo ele, o governo não opõe desenvolvimento e sustentabilidade, mas é preciso dizer como fazer. "Nós temos que tomar os cuidados devidos, mas eu não vejo em disposição pelo contrário da equipe da ministra Marina com esses grandes projetos de infraestrutura. Mas é o dever dela, e ela não vai abdicar desse dever - é dizer como", declarou.