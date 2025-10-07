Haddad sobre MP do IOF: calendário seguirá seu caminho, com aval do governo

"Obviamente, como em qualquer acordo, houve concessões mútuas, da Câmara, do Senado, do próprio governo para se chegar a um texto que pudesse ser apreciado com grandes chances de ser votado hoje na comissão e já no plenário da Câmara", afirmou ele, dizendo que o Senado poderá votar a matéria já com conhecimento das mudanças.

A MP perde validade na quarta-feira, 8, e ainda precisa ser votada pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado.

Questões discutidas com mais ênfase: letras isentas e taxação das bets

O ministro da Fazenda afirmou que duas questões na medida provisória 1.303, com alternativas à alta do IOF, foram discutidas com mais ênfase ao longo desta terça-feira: as letras isentas e as bets.

Segundo ele, sobre as letras isentas, se entendeu que, com a taxa de juros muito elevada, havia o risco de algum investimento ser prejudicado. "Houve, da parte de muitas pessoas ligadas ao setor produtivo, o apelo para que isso fosse considerado em outra oportunidade, e não nessa MP", disse Haddad.

Em relação às bets, o titular da Fazenda disse que houve o entendimento de que a Receita Federal teria "muita dificuldade" em fazer a cobrança retroativa. "O governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos pelas bets", criticou. "Há um esforço da Receita Federal de identificar as bets que operaram no País, tiveram lucros exorbitantes, remeteram divisas para fora do País porque o governo anterior não zelou com as cautelas devidas para fazer valer a legislação brasileira."