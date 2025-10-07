Ibovespa segue em correção e retorna a nível do início de setembro, aos 141 mil

Na ponta ganhadora do índice da B3, Minerva (+1,21%), PetroReconcavo (+0,89%) e BB Seguridade (+0,79%). No lado oposto, MRV (-12,12%) após a divulgação de dados operacionais que não agradaram os investidores, pela manhã. Em seguida, pela ordem, vieram Raízen (-7,22%) e Vamos (-6,54%). As prévias operacionais da MRV, referentes ao terceiro trimestre, divulgadas mais cedo, trouxeram fluxo de caixa decepcionante, na avaliação do BTG Pactual. A correção vista no papel acabou se espalhando, em parte, para outros nomes do segmento imobiliário, como Direcional e Cury, em baixa de 3,74% e 3,90%, pela ordem, assim como Cyrela (-2,60%).

"Dólar subiu mesmo com as declarações amistosas dos presidentes Lula e Trump, que requerem desenvolvimento em um encontro pessoal, que seria de extrema importância. Muitas empresas seguem em meio a incertezas em torno da continuidade, ou não, do tarifaço, o que requer diplomacia governamental. As palavras do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, não ajudaram muito ao sugerir que as conversas avançarão independente de quem esteja negociando pelos Estados Unidos o negociador destacado por Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, é tido como um quadro ideológico", diz Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos.

Para Paulo Silva, cofundador da Consultoria Advisory 360, desde o exterior, há incerteza persistente, também, com relação ao escopo em que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá cortar os juros ainda este ano, nos dois encontros de política monetária que faltam para a conclusão de 2025, no fim de outubro e em dezembro, especialmente diante dos dados mais recentes sobre a atividade e a inflação nos Estados Unidos, o que resulta em uma recalibragem das apostas do mercado.

Nesta terça-feira, o índice DXY, que contrapõe a moeda americana a referências como euro, iene e libra, avançou e, por aqui, o dólar à vista fechou em alta de 0,74%, a R$ 5,3501. Os principais índices de ações em Nova York, o amplo S&P 500 e o tecnológico Nasdaq, vindo de recordes de fechamento na sessão anterior, cederam 0,38% e 0,67%, respectivamente.

Nesta terça, o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, apontou que os dados econômicos americanos estão enviando "alguns sinais" de estagflação. Ele avalia que o mercado de trabalho está desacelerando e que a inflação está persistente acima da meta do Fed, de 2% ao ano. Para Kashkari, é importante avaliar se a inflação será afetada por tarifas - o que ainda considera cedo para saber - e se o nível permanecerá por volta de 3%.

No mesmo evento, Kashkari observou que se o BC dos Estados Unidos reduzir drasticamente os juros, a economia pode ter uma explosão inflacionária. "Estou confiante de que o Fomc o comitê de política monetária do Fed continuará a tomar decisões a partir de análises", acrescentou.