Mercado Livre lança programa de fidelidade com acesso a quatro streamings

O Mercado Livre anunciou o lançamento de um novo programa de fidelidade no Brasil. Em uma única assinatura, os clientes terão acesso aos serviços de streaming da Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+, combinados com benefícios como cashback, envios rápidos e cupons exclusivos no Mercado Livre e no Mercado Pago.

Nos bastidores, a expectativa é de que a medida tenha efeito concorrencial sobre outros serviços que disponibilizam múltiplos streamings, já que o preço promocional será de

R$ 39,90 até o começo de dezembro.