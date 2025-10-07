Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas; apenas autorizados poderão republicar

O Mercado Livre suspendeu a partir desta terça-feira, 7, os anúncios de bebidas alcoólicas destiladas até que a situação de crise de saúde pública associada aos casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil esteja melhor controlada nas esferas pública e privada.

A empresa afirma que, ainda que não tenha sido identificado nenhum caso relacionado em sua plataforma, "segue comprometida em proporcionar um ambiente seguro para seus milhões de consumidores no País". Enquanto esta medida de restrição temporária estiver vigente, somente os vendedores autorizados pelas fabricantes poderão ter seus anúncios republicados, com base nas listas de vendedores fornecidas pelas próprias marcas.

"O Mercado Livre acompanha com atenção os casos recentes de intoxicação por metanol no país e lamenta a gravidade da situação, que impacta todo o comércio nacional. Estamos solidários com as pessoas afetadas e reforçando a segurança de nossos clientes dentro da categoria de destilados", afirma o vice-presidente Sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.