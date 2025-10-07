Ouro fecha em alta e atinge nível de US$ 4 mil pela primeira vez, com busca por segurança

O ouro fechou em alta pela terceira sessão consecutiva, após ultrapassar pela primeira vez a marca de US$ 4.000 a onça-troy. Com o governo dos Estados Unidos em seu sétimo dia de paralisações e a França em uma crise política após a renúncia do primeiro-ministro, o metal precioso é opção de investimento de segurança.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou esta terça-feira, 7, em avanço de 0,71%, a US$ 4.004,40 por onça-troy, nível inédito de fechamento. Durante a sessão, os preços bateram máxima histórica de US$ 4.014,60 a onça-troy.

O metal precioso parece estar em posição demasiadamente comprada e existe o risco de uma queda acentuada "qualquer fator que ponha em risco o ritmo do afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed)" se materialize, avalia a TD Securities. O aumento da volatilidade também pode pesar sobre os preços do metal. Apesar disso, a consultoria avalia que o rali deve continuar e levar o ouro a marca de US$ 4.400 nos primeiros seis meses de 2026.