Parecer de Zarattini sobre MP alternativa ao IOF diminui arrecadação de 2026 em até R$ 4,3 bi

O novo parecer apresentado nesta terça-feira, 7, pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP) sobre a Medida Provisória (MP) 1.303, que serve como alternativa ao aumento do IOF, diminui a arrecadação prevista com o texto em 2026 em R$ 4,3 bilhões. As receitas no ano que vem sairiam de R$ 20,87 bilhões, no projeto original, para R$ 16,57 bilhões.

A diferença se deve a duas mudanças introduzidas pelo relator. Zarattini decidiu manter a isenção de títulos como LCAs e LCIs, cuja tributação em 5% renderia ao governo R$ 2,60 bilhões no ano que vem, segundo as estimativas da equipe econômica. Também foi retirado o aumento da tributação das bets, de 12% para 18%, que renderia R$ 1,70 bilhão.

Os números são aproximados, já que Zarattini criou, no parecer, o Regime Virtual de Regularização de Ativos Virtuais, para que as bets que operaram entre 2014 e 2024 possam recolher tributos sobre este período.