Petróleo fecha perto da estabilidade, de olho em reação a Opep+ e tensões geopolíticas

O petróleo fechou sem direção única nesta terça-feira, 7, em sessão volátil após fortes ganhos na segunda-feira, 6, depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar aumento de produção menor do que o esperado.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,06% (US$ 0,04), a US$ 61,73 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,03% (US$ 0,02), a US$ 65,45 o barril.

Embora os aumentos de produção da Opep+ provavelmente sejam descontinuados até o final deste ano, "eles ainda parecem grandes o suficiente na margem para inclinar os balanços globais de petróleo ainda mais em uma direção de baixa", alerta a Ritterbusch.