Quando digo que taxa de juros está muito alta, é com a intenção de ajudar, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta terça-feira (7) considerar que a taxa Selic está "excessivamente restritiva", mas ponderou que faz essas observações com o intuito de "ajudar." Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Eu tenho dito que, na minha opinião, a taxa de juros está excessivamente restritiva. Isso é um desrespeito ao Banco Central? Não, o Banco Central tem o trabalho dele, e eu tenho um respeito institucional, independentemente de quem seja o presidente", disse o ministro.

Haddad lembrou que o chefe da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, foi secretário-executivo da Fazenda na sua gestão, e foi indicado ao BC com o seu aval. "Não tem problema duas pessoas civilizadas conversarem, e convergirem ou não, sobre determinados temas", ele disse.