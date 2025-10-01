Risco fiscal trazido por MP alternativa ao IOF eleva taxas futuras

Caso não seja apreciada nesta terça pelo legislativo, a MP, que vale até amanhã, pode caducar. A votação em comissão mista do Senado começou no fim desta tarde. "Caso a MP passe mantendo a última revisão, o governo precisará encontrar uma linha de receita para compensar a diminuição de expectativa de ganhos com a medida. O prazo é muito apertado", afirma João Oliveira, sócio da One Investimentos, que vê a percepção de aumento do risco fiscal como principal vetor de alta dos DIs hoje.

Outra fonte de volatilidade que já pressionou a curva na semana passada e também fez preço na sessão desta terça, segundo Oliveira, foi a proposta, ainda que pouco concreta, do governo para reduzir ou tornar tarifas de ônibus gratuitas. Em participação no programa "Bom dia, Ministro", da EBC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça que o Executivo está mapeando, a pedido do presidente Lula, o sistema de transporte público do País, para identificar o que é possível fazer sobre o tema.

"Essa possibilidade de renúncia fiscal pressiona a curva e é fonte de preocupação para o equilíbrio das contas públicas", diz o sócio da One, ainda que as discussões sejam embrionárias e técnicos da equipe econômica avaliem que a iniciativa tem pouca chance de avançar. À medida que as eleições presidenciais se aproximam, o governo estará mais disposto a apresentar medidas expansionistas e os agentes estarão mais sensíveis a estes pontos, o que deve manter os prêmios de risco nas taxas mais longas elevados, avalia.

A XP Investimentos nota, em revisão mensal publicada nesta terça, que o cenário-base para as contas públicas se manteve ante setembro, mas os riscos fiscais cresceram. Segundo o economista Tiago Sbardelotto, discussões sobre a ampliação do Bolsa Família, gratuidade no transporte público e outras medidas similares começam a ganhar terreno. "Estimamos que os riscos de natureza legislativa e judicial podem atingir R$ 385,0 bilhões em 2026, majoritariamente do lado das despesas", observa Sbardelotto. Em seus cálculos, a dívida pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) vai subir de 78,9% para 83,1% entre o final de 2025 e de 2026.