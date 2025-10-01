Senado aprova projeto para facilitar portabilidade de salário e reforçar alertas sobre débitos

O Senado aprovou nesta terça-feira, 7, o Projeto de Lei 4.871/2024, que agiliza a portabilidade do recebimento de salário entre bancos e reforça os alertas dados pelas instituições financeiras em caso de aumento de juros e limites. O texto foi aprovado em votação simbólica e segue agora para sanção presidencial

O projeto determina que os bancos terão até dois dias úteis para efetivar a portabilidade de salários, aposentadorias, pensões e outros vencimentos solicitada pelo cliente. O processo deve ser digital, simples e acessível. A portabilidade só poderá ser recusada sob "justificativa clara e objetiva".

Caberá ao Banco Central definir o prazo para a transferência de recursos de contas-salário.