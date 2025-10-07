Taxas futuras de juros sobem com dólar, Treasuries e foco na MP 1.303

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta em toda a curva nesta primeira hora de negociação, em sintonia com o fortalecimento global do dólar e o avanço dos retornos dos Treasuries. Esta terça-feira (7) também reservará o leilão de títulos pós-fixados, outro fator que pode ajudar a manter os prêmios elevados nos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI).

Mais cedo, a comissão mista que analista a medida provisória 1.303, com alternativas à alta do IOF, adiou a votação da matéria para o período da tarde. A MP precisa ser votada nesta terça, uma vez que sua validade termina na quarta-feira, 8.

Às 9h19, o DI com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,130%, na máxima do dia, ante 14,081% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,475%, também na máxima, ante 13,363% do ajuste anterior. Na ponta longa, a taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,585%, de 13,466% na segunda-feira, dia 6.