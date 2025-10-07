Tesla lança versão mais barata e simplificada do Model 3 e Y visando competição com China

A Tesla precificou seu novo Model Y mais barato em pouco menos de US$ 40.000 nesta terça-feira, mas o valor mais alto do que muitos esperavam. Uma versão premium do veículo começa em US$ 44.990.

A empresa também lançou uma versão padrão de seu sedã Model 3 começando em US$ 36.990. A estratégia visa posicionar os carros da Tesla entre os veículos elétricos (EVs) mais baratos à venda nos EUA, colocando-a para competir globalmente contra os EVs de baixo custo vindos da China.

O Model Y de menor custo troca uma barra de luz na frente por dois faróis convencionais e tem um teto diferente. Ambos os veículos vêm com assentos de tecido, sem rádio AM/FM, sem tela na fileira de trás e com menos alto-falantes do que as variantes mais caras, entre outras mudanças.