Acordo com OpenAI elimina intermediários e amplia colaboração, diz CEO da Nvidia

O anúncio aprofunda a relação entre as empresas num momento em que a Nvidia planeja investir até US$ 100 bilhões na expansão da infraestrutura da OpenAI, com sistemas que exigem cerca de 10 gigawatts de energia - o equivalente, segundo Huang, a entre 4 milhões e 5 milhões de unidades de seus chips de inteligência artificial (IA).

Segundo cálculo do Financial Times, as recentes parcerias firmadas pela OpenAI já são avaliadas em cerca de US$ 1 trilhão.

A parceria, segundo o executivo, complementa a atuação da Nvidia com outras companhias do setor, como Oracle e CoreWeave. "Vamos ajudá-los a construir uma infraestrutura de IA que eles mesmos vão operar", afirmou.

Huang disse ainda que o projeto posiciona a OpenAI para, em cinco anos, gerir sua própria nuvem.

Sobre IA, o CEO da Nvidia ainda pontuou que os EUA, no geral, "não estão tão à frente" da China na tecnologia.

Em relação à companhia, Huang considerou como "arrependimento" não ter investido mais na xAI, companhia de IA de Elon Musk, e de não ter destinado recursos para a OpenAI mais cedo. "Quero fazer parte de praticamente tudo em que Musk esteja envolvido", disse.