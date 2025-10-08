América Latina tem sido resiliente a choques, mas pode fazer melhor, diz diretora-geral do FMI

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que a América Latina tem apresentado um desempenho econômico resiliente aos múltiplos choques que o mundo enfrenta, mas pode fazer melhor.

"A América Latina faz parte da economia mundial que, no geral, tem apresentado um desempenho abaixo do potencial há algum tempo, e eu sempre espero que haja uma faísca que libere em toda a América Latina o potencial de crescimento que está lá", disse ela, durante discurso que antecipa as reuniões anuais do Fundo, na próxima semana.

Segundo Georgieva, há três pontos óbvios que os países da América Latina podem colocar em prática para crescer mais. O primeiro deles é aproveitar a reformulação das cadeias de suprimentos globais. Ela também mencionou a necessidade de a região ser mais ágil na absorção de mudanças e, por fim, colocar em prática o "dinamismo incrível" visto tanto em setores econômicos como no futebol.