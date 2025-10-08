Ata do Fed destaca riscos elevados de alta para inflação e maior risco de queda do emprego

A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 8, menciona que, ao discutir considerações de gerenciamento de riscos que poderiam influenciar as perspectivas para a política monetária, os participantes, no geral, julgaram que os riscos de alta para a inflação permanecem elevados e que os riscos de queda para o emprego estão altos e aumentaram.

Segundo o documento referente à reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de 16 e 17 de setembro, os participantes notaram que, nessas circunstâncias, se a política for afrouxada demais ou muito cedo e a inflação permanecer elevada, as expectativas de inflação de longo prazo podem se desancorar e tornar a restauração da estabilidade de preços ainda mais desafiadora.

No entanto, o texto afirma que, se as taxas de política forem mantidas muito altas por muito tempo, então o desemprego pode aumentar "desnecessariamente", e a economia pode desacelerar acentuadamente. "Nesse contexto, os participantes enfatizaram a importância de adotar uma abordagem equilibrada na promoção dos objetivos de emprego e inflação", acrescenta.