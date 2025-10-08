Bancada na Câmara fechou questão contra MP alternativa ao IOF, diz líder do União Brasil

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas (União-MP), anunciou nesta quarta-feira, 8, que a bancada fechou questão contra a Medida Provisória 1303/2025, editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A justificativa é a de que a legenda é "contra o aumento de imposto" e que "grande parte" do relatório do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) trata de aumento de imposto.

"Todas as votações que tiverem aumento de imposto, o União vai votar contra", pontuou o parlamentar em conversa com jornalistas. "A grande maioria dos deputados aprovou (o fechamento de questão) de acordo com a proposta feita pela Executiva Nacional. A bancada votará contra a MP", indicou Pedro Lucas no breve pronunciamento.

Questionado por jornalistas sobre eventuais punições a deputados que não seguissem o fechamento de questão, Pedro Lucas citou o regimento do partido, mencionando advertência e "outras punições".