Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas generalizadas em Wall Street

Espera-se que Takaichi, que deverá ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, aumente gastos e defenda a facilitação do crédito, o que pode atravancar planos do BC japonês (BoJ) de voltar a elevar juros.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,48% em Hong Kong, a 26.829,46 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex registrou queda de 0,54% em Taiwan, a 27.063,68 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em baixa, na primeira queda uniforme em oito sessões, à medida que um recente rali de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA) perdeu fôlego e preocupações sobre a paralisação do governo dos EUA, que hoje entrou em seu oitavo dias, pesaram no sentimento.

Os mercados da China continental voltam a operar amanhã (09), com o fim do feriado da "semana dourada". O da Coreia do Sul, por sua vez, reabre na sexta (10), após feriado que teve início no fim da semana passada.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, com baixa de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.947,60 pontos.

