Bolsas da Europa fecham em alta; Stoxx 600, Londres e Frankfurt renovam recordes

A ArcelorMittal, uma gigante do setor, subiu 6,55% em Amsterdã, enquanto o subíndice de recursos básicos do Stoxx 600 avançou 1,8%.

Em Londres, mineradoras e bancos lideraram ganhos, com destaque para Antofagasta (+4,22%) e Lloyds (+3,7%). O índice FTSE 100 encerrou em alta de 0,69%, a 9.548,87 pontos, em fechamento inédito e depois de renovar máxima histórica a 9.577,08 pontos.

A Bolsa de Frankfurt também renovou maior nível de fechamento em avanço de 0,98%, a 24.623,59 pontos. Na ponta positiva, a Rheinmetall subiu 2,6%, refletindo ganhos do subíndice europeu de defesa (+1,6%) com perspectivas de maior investimento no setor frente a persistência da guerra na Ucrânia.

O movimento alemão colocou em segundo plano a inesperada queda na produção industrial do país e fortes perdas do setor automotivo. A BMW cortou expectativas para o ano por demanda fraca na China, vendo sua ação tombar 8,3% e refletir sobre pares como Mercedes-Benz (-2,9%) e Porsche (-2,1%).

Os mercados europeus continuam monitorando desdobramentos do caos político na França. Em Paris, contudo, o índice CAC 40 subiu 1,07%, a 8.060,13 pontos, com extensão dos ganhos do setor de luxo, cujo subíndice tinha alta de 1,7%.

Investidores ainda acompanharam comentários dos dirigentes Banco Central Europeu (BCE) Madis Muller, Joachim Nagel e José Luis Escrivá, que expressaram satisfação com o atual nível das taxas de juros.