Bolsas da Europa operam em alta, com salto de siderúrgicas após proposta tarifária da UE

Ontem, a UE anunciou planos de cortar quase pela metade sua cota de isenção tarifária sobre aço e produtos de aço e elevar a tarifa sobre importações excedentes de 25% a 50%, em um potencial golpe para países como Reino Unido, China, Índia e Turquia.

No horário acima, as gigantes siderúrgicas europeias ThyssenKrup, ArcelorMittal e SSAB tinham robustos ganhos de quase 3% a 4%.

Também mostrava desempenho positivo a empresa de engenharia suíça ABB (+1,2%), que vendeu sua unidade de robótica ao grupo japonês Softbank, por US$ 5,38 bilhões.

Por outro lado, a BVM tombava 9,3% em Frankfurt, após a montadora alemã de carros de luxo reduzir sua projeção de rentabilidade para este ano em função de vendas fracas na China, o que pesava no subíndice europeu do setor automotivo (-2,4%).

No âmbito macroeconômico, mais uma notícia negativa da Alemanha: a produção industrial amargou uma queda mensal de 4,3% em agosto, bem maior do que o recuo de 1% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e um dia após as encomendas à indústria da maior economia europeia mostrarem uma inesperada retração no mesmo período.

Investidores também seguem atentos à crise política na França, onde o presidente Emmanuel Macron enfrenta crescente pressão para renunciar ou convocar uma eleição parlamentar antecipada, após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu anunciar que deixaria o cargo, no começo da semana.