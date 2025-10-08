Bolsas de Nova York fecham sem sinal único; S&P 500 e Nasdaq têm recorde sob impulso de techs

Entre as ações que mais se movimentaram na sessão de hoje, a Confluent subiu 7,53%, após a Reuters publicar que a empresa estaria considerando uma venda. Enquanto isso, a empresa de infraestrutura em IA Penguin Solutions caiu 16,00% após lucros do quarto trimestre e previsões para 2026 abaixo do esperado.

A AST SpaceMobile subiu 8,63% após a fabricante de satélites anunciar um acordo com a Verizon para fornecer um serviço de banda larga telefônica baseado no espaço. A Dell avançou em 9,05% após análise da Mizuho elevar o preço da ação da empresa.

A Oracle subiu 1,54%, recuperando parte das perdas da terça, após a imprensa norte-americana divulgar que a margem de lucro da empresa era pequena em comparação com concorrentes.

Com o governo dos Estados Unidos em seu oitavo dia de shutdown e sem a publicação de dados oficiais, o mercado acompanhou a divulgação da ata da última decisão de política monetária do Fed.

Levantamento do CME Group ainda aponta que o mercado prevê dois cortes na taxa de juros em 2025, mesmo após a divulgação do documento. Entretanto, a Capital Economics acredita os cortes serão feitos em um ritmo mais lento do que o esperado.

*Com informações de Dow Jones Newswires