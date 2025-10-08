Câmara aprova PEC para efetivar agentes de saúde com impacto bilionário para contas públicas

Em primeiro turno, foram 446 votos favoráveis à PEC e 20 contrários. Em segundo turno, foram 426 votos a 10.

As votações ocorreram com menos de meia hora de diferença, após a aprovação simbólica da quebra de interstício para análise, em uma mesma sessão, do texto em dois turnos.

Antes mesmo do encerramento da votação em primeiro turno, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou a dizer que os deputados estavam "extremamente realizados em aprovar" a emenda à Constituição.

Na orientação das lideranças, somente o Novo orientou contra a PEC. A liderança do governo liberou a bancada. As demais lideranças orientaram pela aprovação do texto.

A PEC foi chamada à pauta em meio à expectativa para a votação da Medida Provisória Alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que tem de ser votada até o final desta quarta-feira, 8, para não caducar.

A Proposta de Emenda à Constituição dos agentes de saúde foi aprovada em Comissão Especial na quarta-feira passada, 1º, e proíbe a contratação temporária ou terceirizada, a não ser em casos de emergência em saúde pública.