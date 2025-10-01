CMSE prevê possibilidade de geração térmica adicional e uso mais acentuado da usina de Itaipu

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontou hoje que o atendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN), se verificado um cenário desafiador, vai exigir a necessidade de geração térmica adicional, o aumento da produção das usinas hidrelétricas do São Francisco e o uso mais acentuado do reservatório da usina de Itaipu.

Esse cenário será confirmado se houver altas demandas por eletricidade e, ao mesmo tempo, baixa geração de energia eólica e condições hidrológicas desfavoráveis. A reunião de hoje tratou do tema do suprimento eletroenergético no país ao final do período seco de 2025.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou ainda que os reservatórios apresentaram uma evolução dentro do esperado ao longo de todo o período seco. Com isso, foi possível assegurar uma condição mais favorável ao SIN em relação ao ano anterior. As projeções indicam, ainda, que o atendimento energético segue garantido até março de 2026.