Congresso: TCU deve apurar possíveis práticas abusivas de instituições com crédito rural no RS

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes comunicou hoje que foi recebida uma solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria sobre possíveis irregularidades na execução da política nacional de crédito rural, especificamente no Rio Grande do Sul. Há, conforme os relatos encaminhados pelo Congresso, indícios de "práticas abusivas" por parte de algumas instituições financeiras.

Nenhum banco foi citado nominalmente pelo ministro Augusto Nardes. Ele disse que as práticas alegadas incluem: conversão de dívidas em cédulas de crédito bancário e operações conhecidas como "mata-mata" - quando os recursos financeiros de um novo contrato são destinados ao pagamento de outra dívida.

O ministro do TCU também declarou que os relatos de associações setoriais apontam para a imposição de encargos financeiros mais elevados aos produtores rurais, o que estaria agravando o endividamento do setor agrícola gaúcho. Ele lembrou das severas tragédias climáticas que afetaram o Rio Grande do Sul.