Crescimento global é estimado em cerca de 3% no médio prazo, diz diretora-geral do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) calcula que a economia global deve crescer cerca de 3% no médio prazo, patamar abaixo da média de 3,7% antes da pandemia de covid-19. Nesse sentido, o organismo recomenda aos países três metas de políticas no médio prazo: elevar o crescimento de forma duradoura; ajustar as finanças públicas; e endereçar desequilíbrios excessivos dentro e fora de casa.

"Os padrões de crescimento global têm mudado ao longo dos anos, especialmente com a China desacelerando constantemente enquanto a Índia se desenvolve em um motor de crescimento chave", avaliou a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, em discurso que antecipa as reuniões anuais do Fundo, na próxima semana. "É um momento para colocar a casa em ordem", acrescentou.

Georgieva disse que a Ásia deve aprofundar seu comércio interno para incluir mais bens finais e mais serviços, e avançar com reformas para fortalecer o setor de serviços e o acesso ao financiamento. Estudo do FMI sugere que um impulso para mais integração regional, notadamente reduzindo barreiras não tarifárias, poderia aumentar o PIB em 1,8% a longo prazo.