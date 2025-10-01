Decisão da Câmara contra MP do IOF não é derrota ao governo, mas ao povo brasileiro, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a decisão da Câmara dos Deputados contra a medida provisória com compensações ao recuo do aumento do IOF "não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro".

"A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos", disse o presidente, em publicação no X logo após a decisão da Câmara.

O presidente disse que "impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária".