Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,715 milhões de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,715 milhões de barris, a 420,261 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta menor, de 700 mil barris.

Os estoques de gasolina caíram 1,601 milhão de barris, a 219,093 milhões de barris, mais intensa que a queda projetada de 1 milhão de barris.

Já os estoques de destilados recuaram 2,018 milhões barris, a 21,559 milhões de barris. A previsão era de queda menor, de 400 mil barris.