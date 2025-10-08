EUA precisam adotar medidas sustentadas para abordar o déficit do governo, diz diretora do FMI

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que os Estados Unidos precisam adotar medidas sustentadas para endereçar o déficit do governo. A máquina pública norte-americana enfrenta o seu oitavo dia de paralisação após democratas e republicanos não chegarem a um consenso sobre o financiamento da dívida, o que levou ao shutdown.

"Os EUA precisam adotar medidas para abordar o déficit do governo federal, observando que a relação dívida federal/PIB está em um caminho para exceder seu recorde histórico após a Segunda Guerra Mundial", alertou, em discurso que antecede as reuniões anuais do organismo, que acontecem em Washington, nos Estados Unidos, na semana que vem. "Precisamos de ação sustentada que vá além dos gastos discricionários", reforçou.

Uma segunda recomendação do Fundo aos EUA é a implementação de medidas para incentivar a poupança doméstica. Como exemplo, Georgieva mencionou a expansão dos planos existentes que oferecem tratamento fiscal favorável para poupança para aposentadoria, entre outros possíveis ajustes de política fiscal.