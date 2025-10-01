Febraban nega ter atuado contra MP alternativa ao IOF e critica ação de fintechs e bets

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou, por meio de nota, que não atuou contra a Medida Provisória (MP) alternativa ao aumento do IOF, enterrada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8. A entidade afirmou que grandes fintechs trabalharam para derrubar o texto, que aumentaria a Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) dessas instituições.

"Fintechs, bem mais lucrativas e com maior base de clientes do que grandes bancos, trabalharam contra a MP e se posicionaram contra a equiparação da alíquota da CSLL", diz a nota da Febraban. "Fintechs, aliás, que se utilizam de estratégias de planejamento tributário para reduzir o pagamento de impostos no Brasil."

Mais cedo, a Câmara aprovou um requerimento retirando de pauta a votação da MP, o que efetivamente enterra o texto, que teria de ser apreciado até 23h59 por deputados e senadores para não perder a validade. A ação foi uma derrota para o governo, que contava com medidas de arrecadação do texto para fechar o Orçamento de 2026.