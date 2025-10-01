Gleisi: Ficou claro que pequena parcela muito rica do País não quer perder privilégios

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira, 8, que "ficou claro que a pequena parcela muito rica do País não admite que seus privilégios sejam tocados". A crítica da ministra foi feita por causa da derrota sofrida pelo Palácio do Planalto na medida provisória com medidas de arrecadação e contenção de despesas para compensar recuos no aumento de IOF promovido pelo governo.

Gleisi direcionou o ataque ao que chamou de "parcela muito rica do País". Não mencionou, em nenhum momento, o Congresso, partidos ou políticos específicos.

"Hoje ficou claro que a pequena parcela muito rica do País não admite que seus privilégios sejam tocados. Não querem pagar impostos como a maioria dos cidadãos. E não querem que o governo tenha recursos para investir em políticas para a população. Quem votou na Câmara para derrubar a MP que taxava os super ricos votou contra o país e o povo", disse a ministra em publicação na rede social X.