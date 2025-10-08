Glencore recebe resgate governamental de US$ 395 milhões para fundição e refinaria na Austrália

A Glencore receberá um resgate governamental avaliado em até 600 milhões de dólares australianos, equivalente a US$ 395 milhões, para manter sua fundição de cobre em Mount Isa e a refinaria em Townsville, ambos no estado de Queensland, na Austrália, abertas pelos próximos três anos.

A gigante anglo-suíça de commodities tem perdido dinheiro com a fundição e a refinaria devido a um excesso de capacidade de fundição liderado pela China e aos altos custos de energia na Austrália, alertando as autoridades que fecharia as operações sem o apoio do governo.

O acordo foi montado enquanto os formuladores de políticas ocidentais se preocupam com o domínio chinês na produção de muitos minerais essenciais para as tecnologias modernas e necessidades militares.