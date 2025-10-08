Gripe aviária: Agricultura prorroga estado de emergência zoossanitária por 180 dias

O Ministério da Agricultura prorrogou por 180 dias o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em virtude da detecção de gripe aviária em aves silvestres no País. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O estado de emergência em decorrência da H5N1 em aves no País foi decretado inicialmente em 22 de maio de 2023, também por 180 dias, mas vem sendo estendido sucessivamente. A última prorrogação foi feita em 4 de abril deste ano.

O Brasil está livre de gripe aviária em plantel comercial desde o fim de junho. No total, o País já registrou 185 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 172 em aves silvestres), 12 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial.

Até o momento, apenas um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) foi confirmado em maior em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - foco já encerrado. Os dados constam na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.