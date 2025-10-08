Haddad: governo acredita que o que vai pesar na decisão sobre a MP é o acordo firmado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo acredita que o que vai pesar na decisão do Congresso sobre a Medida Provisória 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), é o acordo firmado. A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta.

"Nós estamos muito tranquilos com o que está sendo proposto, nós temos segurança de que o que está sendo proposto no relatório é uma coisa justa, não é o que nós gostaríamos, mas foi feita uma negociação até o dia de ontem, tanto no Senado quanto na Câmara. O nosso pedido é para que o acordo político seja honrado", disse ele.

Haddad acrescentou que o texto sob análise é sóbrio e, se aprovado, deve levar o País a um fechamento de ciclo com sustentabilidade social e econômica.