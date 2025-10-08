Haddad: governo só está querendo que acordo seja cumprido com MP alternativa ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo somente quer que seja cumprido o acordo que foi feito quanto à Medida Provisória 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta pelo Congresso.

Haddad disse que o acordo é justo e que foram feitas concessões mútuas.

O ministro afirmou que é natural que "forças que atuam na sociedade e grupos de interesse" se façam presentes na discussão, mas enfatizou, na sequência, que "aqueles que querem desorganizar o Orçamento, como fizeram em 2022, com finalidade eleitoral, vão se equivocar pela segunda vez".