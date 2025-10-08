Indicador de preços da Ceagesp sobe 4% em setembro, puxado por frutas; no ano há queda de 2,5%

O setor de legumes caiu 11,22%, acumulando alta de 19,85% no ano e de 19,90% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de maxixe (-40,81%) e vagem macarrão (-38,52%). As principais altas ocorreram nos preços de batata doce rosda (+38,51%) e tomate caqui (+35,47%).

O setor de verduras caiu 7,86%, acumulando retração de 13,57% no ano e alta de 10,26% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de coentro (54,81%) e espinafre (17,27%). As principais altas ocorreram nos preços de salsa (66,93%) e brócolis (8,88%).

O setor de diversos cedeu 4,52%, acumulando recuo de 17,70% no ano e de 26,36% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de coco seco (18,59%) e da cebola nacional (13,48%). As principais altas ocorreram nos preços de batata escovada (+12,08%) e amendoim com pele (3,68%).

O setor de pescados subiu 0,55%, acumulando queda de 6,50% no ano e de 3,20% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de sardinha Lages (125,00%) e anchovas (25,83%). As principais quedas ocorreram nos preços de cavalinha (12,18%) e namorado (9,49%).