Índice de Commodities do Banco Central cai 0,04% em setembro ante agosto

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,04% em setembro na comparação com agosto, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities agropecuárias (-0,78%) e de energia (-0,14%), enquanto houve aumento em metálicas (2,80%).

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil.

O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).