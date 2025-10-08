Investimento será de R$ 38 mi na Fafen Bahia, afirma presidente da Petrobras

Conforme a executiva, a estatal já está fornecendo 50 milhões de m3/d de gás para mercado nacional, contra 31 milhões de m3/d de "pouco tempo atrás".

"Com produção maior, mais barato vai ser o gás para o mercado brasileiro. Hoje o preço do nosso gás é de US$ 6 a US$ 7 o milhão de BTU, contra US$ 16 há quatro anos. As Fafens não seriam viáveis se o preço do gás natural estivesse no patamar anterior. Todos os negócios que estamos anunciando são rentáveis, é um ganha/ganha para a sociedade e a Petrobras", disse ela.

Petrobras contratará seis barcos de apoio dentro do plano de 48 navios

A presidente da Petrobras detalhou também a contratação de seis barcos de apoio dentro de um pacote de investimento voltado ao Estado da Bahia. A execução dos projetos será no Estaleiro Enseada, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

"Já temos 44 contratados ou com edital publicado e nos próximos dias colocaremos na rua mais contratações. Trabalhamos para diversificar os fornecedores para ter garantia de entrega e minimizar riscos. E os seis navios que serão construídos na Bahia serão os primeiros de outros que virão", citou ela. "Prometemos isso até o final de 2026 mas já estamos entregando agora", ressaltou, em coletiva de imprensa.

A mensagem foi endossada pelo diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser. "Estamos antecipando para este ano investimentos que eram para 2026."