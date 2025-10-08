Líder do PT admite chance de derrota em MP do IOF e diz que governo pode compensar perda

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse nesta quarta-feira, 8, que ainda há "muito trabalho" a se fazer até a votação da medida provisória (MP) 1.303, que serve como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O texto foi aprovado por uma comissão mista do Congresso na terça-feira, 7, e precisa ser apreciado pela Câmara e Senado ainda nesta quarta para não perder a validade.

"Daqui até a hora da votação tem muita coisa para acontecer", disse o deputado a jornalistas, no Salão Verde da Câmara. Indagado sobre o comportamento dos partidos, ele respondeu: "O MDB está com a gente, o líder do MDB (Isnaldo Bulhões) estava ajudando a gente a contar fotos agora, o Antônio Brito (líder do PSD) também."

O deputado reconheceu que já uma chance real de a MP não ser aprovada, mas garantiu que o governo tem meios à sua disposição para compensar perdas se a medida caducar, por meio de decretos.