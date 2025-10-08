Ouro fecha em alta e prata encerra no nível mais alto desde 1980 com incertezas globais

O ouro encerrou em alta pela quarta sessão consecutiva, renovando maiores níveis de fechamento e intraday, em meio ao rali de metais preciosos frente às incertezas na política e na economia global. A prata também renovou recorde de fechamento nesta quarta-feira, 8, e se aproxima de máxima histórica, enquanto a platina caminha para registrar sua maior valorização anual desde 1979.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro fechou em avanço de 1,65% nesta quarta, no nível inédito de US$ 4.070,50 por onça-troy, depois de atingir máxima de US$ 4.081,00 durante a sessão. Já a prata para dezembro subiu 3,11%, a 48,99 a onça-troy, substituindo o recorde de fechamento estabelecido em 1980, de US$ 48,70 a onça-troy.

De acordo com análise da Navellier, a busca pelo ouro cresce à medida que a confiança em bancos centrais ao redor do mundo diminui. A paralisação do governo dos Estados Unidos, no oitavo dia, assim como as mudanças políticas no Japão e a crise na França, também contribuem para a valorização do metal.