Queda do dólar por ajuste a pares emergentes é contida por incerteza fiscal

O dólar opera em baixa na manhã desta quarta-feira, 8, após abrir em leve alta pontual. O mercado de câmbio ajusta-se à desvalorização do dólar ante moedas emergentes em meio à valorização de cerca de 1,5% do petróleo mais cedo, e a continuidade da paralisação do governo dos EUA pelo oitavo dia. Contudo, queda da produção industrial na Alemanha e preocupações políticas persistentes na França e no Japão ajudam a impulsionar o dólar frente seus pares desenvolvidos (DXY).

No entanto, a recuperação intradia do real é contida pela valorização externa do dólar frente seus pares desenvolvidos. Além disso, há preocupações fiscais internas. A MP alternativa ao aumento do IOF foi aprovada com placar apertado na Comissão Mista e precisa passar também em plenário na Câmara e Senado ainda hoJe para não perder a validade. Além de incerteza sobre a aprovação nas duas casas, há risco de ser ainda mais desidratada, reduzindo o potencial de arrecadação ante o projeto original do governo, dificultando o cumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Com as mudanças na comissão Mista, a arrecadação prevista caiu de R$ 20,87 bilhões para "mais de R$ 17 bilhões" em 2026. Alterações incluem fixar em 18% a alíquota sobre JCP e outras aplicações financeiras, recuar o aumento da tributação sobre bets e criar o Regime Especial de Regularização para apostas não tributadas antes da regulamentação. Foram excluídas mudanças na governança de sociedades anônimas e ajustadas regras de isenção de fundos de investimento.