Randolfe sobre derrota na MP IOF: É natural que IOF volte à mesa como alternativa

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo cogita o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) como uma das alternativas para contornar a derrota da Medida Provisória 1.303/2024, que era justamente uma alternativa à elevação do IOF.

"Se a medida provisória é rejeitada ou é caducada, então é por natural que o IOF volte à mesa como alternativa. O que nós temos é que fechar uma conta. Tem uma conta que foi contratada e não foi contratada por esse governo", declarou a jornalistas.

Randolfe disse que o resultado - em referência à retirada da matéria da pauta pela Câmara - "não é o fim do mundo para o governo", que "todas as alternativas estão na mesa", mas que não conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de a Câmara derrubar a MP. Ele citou a possibilidade de o governo enviar um projeto de lei sob urgência com medidas compensatórias.