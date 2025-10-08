SoftBank compra divisão de robótica da ABB por US$ 5,38 bilhões

O grupo japonês SoftBank fechou acordo para adquirir a unidade de robótica da suíça ABB por US$ 5,38 bilhões, valor que inclui dívidas. O negócio encerra o plano anterior da ABB de realizar a cisão e abertura de capital (spin-off, no termo em inglês) da sua unidade de robótica.

Segundo o presidente do conselho da ABB, Peter Voser, a proposta foi avaliada e comparada com a intenção original de cisão. "Ela reflete a força de longo prazo da divisão e criará valor imediato para os acionistas da ABB", afirmou.

Com o acordo, o chefe da área de robótica e automação discreta da ABB, Sami Atiya, deixará o comitê executivo da empresa no fim de 2025 e atuará como assessor estratégico durante 2026.