Subsidiária do BB nos EUA vai oferecer serviços bancários a clientes da Galapagos Advisory

O BB Americas Bank, subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 8, uma parceria para oferecer uma carteira de serviços bancários aos clientes da Galapagos Advisory, afiliada da Galapagos Capital, no mercado americano.

O acordo concede a brasileiros e latino-americanos, residentes ou não nos EUA, o acesso a múltiplas soluções financeiras, como abertura de conta corrente, além de cartão de crédito com a marca conjunta Galapagos Capital e BB Americas Bank. Crédito pessoal e financiamento imobiliário também estão entre os produtos oferecidos. Os serviços estarão disponíveis em uma plataforma digital com atendimento em português, inglês e espanhol

"Com essa parceria, poderemos atender uma base de clientes altamente qualificada por meio da Galapagos Capital, oferecendo a melhor solução de banking nos EUA para brasileiros e latino-americanos", afirmou o CEO do BB Americas Bank, Mario Fujii.