Assine UOL
Economia

Veja como votou cada deputado na derrubada da MP alternativa ao IOF

São Paulo, 08

A Câmara dos Deputados derrubou nesta quarta-feira, 7, a medida provisória (MP) 1303 do governo, com medidas de arrecadação alternativas ao aumento maior do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). Foram 251 votos contra 193.

Por ser uma MP, o texto é publicado pelo governo e entra em vigor imediatamente - porém, para continuar válida após seis meses, ele precisa ser aprovado nas duas Casas do Congresso. O prazo para a aprovação da MP 1303 acabava nesta quarta-feira, e a Câmara votou para tirá-la da pauta. Assim, o texto caduca e deixa de ser válido.

Os deputados votaram pela retirada da pauta, ou não, da votação da MP. O voto "sim" indicava que o deputado era a favor de que a MP perdesse o efeito, posição defendida por deputados da oposição; o voto "não", que ela continuasse em pauta para ser aprovada ainda nesta quarta, como queria o governo. Com isso, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, acabou se confundindo e votando "não". Ele mais tarde admitiu o erro e explicou alegou que votou de forma "errada" por estar cuidando da filha recém-nascida.

Veja a seguir como votou cada deputado na derrubada da MP alternativa ao IOF:

Acre

Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - Sim

Coronel Ulysses (União-AC) - Sim

Eduardo Velloso (União-AC) - Sim

Meire Serafim (União-AC) - Não

Continua após a publicidade

Roberto Duarte (Republicanos-AC) - Sim

Socorro Neri (PP-AC) - ausente

Zé Adriano (PP-AC) - Sim

Zezinho Barbary (PP-AC) - Sim

Alagoas

Alfredo Gaspar (União-AL) - Sim

Continua após a publicidade

Arthur Lira (PP-AL) - não votou

Daniel Barbosa (PP-AL) - não votou

Del. Fabio Costa (PP-AL) - Sim

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - Não

Luciano Amaral (PSD-AL) - Não

Marx Beltrão (PP-AL) - Sim

Continua após a publicidade

Paulão (PT-AL) - Não

Rafael Brito (MDB-AL) - Não

Amazonas

Adail Filho (Republican-AM) - Não

Amom Mandel (Cidadania-AM) - Não

Átila Lins (PSD-AM) - Não

Continua após a publicidade

Cap. Alberto Neto (PL-AM) - Sim

Fausto Jr. (União-AM) - Sim

Pauderney Avelino (União-AM) - Sim

Sidney Leite (PSD-AM) - Não

Silas Câmara (Republican-AM) - Não

Amapá

Continua após a publicidade

Acácio Favacho (MDB-AP) - não votou

Aline Gurgel (Republican-AP) - Sim

André Abdon (PP-AP) - Sim

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - Não

Josenildo (PDT-AP) - Não

Paulo Lemos (PSOL-AP) - Não

Continua após a publicidade

Prof Marcivania (PCdoB-AP) - Não

Vinicius Gurgel (PL-AP) - não votou

Bahia

Adolfo Viana (PSDB-BA) - Sim

Alex Santana (Republican-BA) - Sim

Alice Portugal (PCdoB-BA) - Não

Continua após a publicidade

Antonio Brito (PSD-BA) - não votou

Arthur O. Maia (União-BA) - Sim

Bacelar (PV-BA) - Não

Capitão Alden (PL-BA) - Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) - Não

Claudio Cajado (PP-BA) - Sim

Continua após a publicidade

Dal Barreto (União-BA) - Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) - Não

Diego Coronel (PSD-BA) - Não

Elmar Nascimento (União-BA) - Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - Não

Gabriel Nunes (PSD-BA) - Não

Continua após a publicidade

Ivoneide Caetano (PT-BA) - Não

João Leão (PP-BA) - não votou

João Carlos Bacelar (PL-BA) - não votou

Jorge Solla (PT-BA) - Não

José Rocha (União-BA) - Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) - Não

Continua após a publicidade

Josias Gomes (PT-BA) - Não

Leo Prates (PDT-BA) - Não

Leur Lomanto Jr. (União-BA) - Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) - Não

Márcio Marinho (Republicanos-BA) - Sim

Mário Negromonte (PP-BA) - Não

Continua após a publicidade

Neto Carletto (Avante-BA) - Não

Otto Alencar Filho (PSD-BA) - Não

Pastor Isidório (Avante-BA) - Não

Paulo Azi (União-BA) - Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) - Não

Raimundo Costa (Podemos-BA) - Não

Continua após a publicidade

Ricardo Maia (MDB-BA) - Não

Roberta Roma (PL-BA) - não votou

Rogéria Santos (Republican-BA) - Sim

Valmir Assunção (PT-BA) - Não

Waldenor Pereira (PT-BA) - Não

Zé Neto (PT-BA) - não votou

Continua após a publicidade

Ceará

AJ Albuquerque (PP-CE) - Sim

André Fernandes (PL-CE) - Sim

André Figueiredo (PDT-CE) - Não

Célio Studart (PSD-CE) - Não

Danilo Forte (União-CE) - não votou

Continua após a publicidade

Dayany Bittencourt (União-CE) - Sim

Domingos Neto (PSD-CE) - Não

Dr. Jaziel (PL-CE) - Sim

Enf. Ana Paula (Podemos-CE) - Não

Fernanda Pessôa (União-CE) - não votou

José Airton (PT-CE) - Não

Continua após a publicidade

José Guimarães (PT-CE) - Não

Júnior Mano (PSB-CE) - Sim

Leônidas Cristino (PDT-CE) - Não

Luiz Gastão (PSD-CE) - Sim

Luizianne Lins (PT-CE) - não votou

Matheus Noronha (PL-CE) - Sim

Continua após a publicidade

Mauro Benevides (PDT-CE) - não votou

Moses Rodrigues (União-CE) - Sim

Nelinho Freitas (MDB-CE) - Não

Robério Monteiro (PDT-CE) - Não

Yury do Paredão (MDB-CE) - Não

Distrito Federal

Continua após a publicidade

Alberto Fraga (PL-DF) - Sim

Bia Kicis (PL-DF) - Sim

Erika Kokay (PT-DF) - Não

Fred Linhares (Republican-DF) - Sim

Julio Cesar Ribeir (Republican-DF) - Sim

Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - Não

Continua após a publicidade

Rafael Prudente (MDB-DF) - não votou

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - Não

Amaro Neto (Republican-ES) - Sim

Da Vitoria (PP-ES) - Sim

Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - Não

Evair de Melo (PP-ES) - Sim

Continua após a publicidade

Gilson Daniel (Podemos-ES) - Não

Gilvan da Federal (PL-ES) - Sim

Helder Salomão (PT-ES) - Não

Jack Rocha (PT-ES) - Não

Messias Donato (Republican-ES) - Sim

Paulo Folletto (PSB-ES) - Não

Continua após a publicidade

Goiás

Adriano do Baldy (PP-GO) - Sim

Célio Silveira (MDB-GO) - não votou

Daniel Agrobom (PL-GO) - Sim

Del. Adriana A. (PT-GO) - Não

Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) - não votou

Continua após a publicidade

Dr.Zacharias Calil (União-GO) - Sim

Flávia Morais (PDT-GO) - Não

Gustavo Gayer (PL-GO) - Sim

Jeferson Rodrigues (Republican-GO) - Não

José Nelto (União-GO) - não votou

Lêda Borges (PSDB-GO) - Sim

Continua após a publicidade

Magda Mofatto (PRD-GO) - Sim

Marussa Boldrin (MDB-GO) - Sim

Professor Alcides (PL-GO) - não votou

Rubens Otoni (PT-GO) - Não

Samuel Santos (Podemos-GO) - Não

Silvye Alves (União-GO) - não votou

Continua após a publicidade

Maranhão

Allan Garcês (PP-MA) - Sim

Aluisio Mendes (Republican-MA) - Sim

Amanda Gentil (PP-MA) - Sim

Cleber Verde (MDB-MA) - Não

Detinha (PL-MA) - não votou

Continua após a publicidade

Duarte Jr. (PSB-MA) - Não

Fábio Macedo (Podemos-MA) - Não

Hildo Rocha (MDB-MA) - Não

JosimarMaranhãozi (PL-MA) - não votou

Josivaldo JP (PSD-MA) - Sim

Junior Lourenço (PL-MA) - Sim

Continua após a publicidade

Juscelino Filho (União-MA) - Não

Márcio Honaiser (PDT-MA) - Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA) - Não

Marreca Filho (PRD-MA) - Não

Pastor Gil (PL-MA) - Sim

Pedro Lucas F. (União-MA) - Sim

Continua após a publicidade

Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - Não

Minas Gerais

Aécio Neves (PSDB-MG) - Sim

Ana Paula Leão (PP-MG) - Sim

Ana Pimentel (PT-MG) - Não

Bruno Farias (Avante-MG) - Não

Continua após a publicidade

Célia Xakriabá (PSOL-MG) - Não

Dandara (PT-MG) - Não

Delegada Ione (Avante-MG) - Sim

Delegado Marcelo (União-MG) - Sim

Diego Andrade (PSD-MG) - não votou

Dimas Fabiano (PP-MG) - Sim

Continua após a publicidade

Domingos Sávio (PL-MG) - Sim

Dr. Frederico (PRD-MG) - Sim

Duda Salabert (PDT-MG) - Não

Emidinho Madeira (PL-MG) - Sim

Eros Biondini (PL-MG) - Sim

Euclydes Pettersen (Republican-MG) - não votou

Continua após a publicidade

Fred Costa (PRD-MG) - não votou

Gilberto Abramo (Republican-MG) - Sim

Greyce Elias (Avante-MG) - Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG) - Sim

Igor Timo (PSD-MG) - Não

Junio Amaral (PL-MG) - Sim

Continua após a publicidade

Lafayette Andrada (Republican-MG) - não votou

Leonardo Monteiro (PT-MG) - não votou

Lincoln Portela (PL-MG) - Sim

Luis Tibé (Avante-MG) - Não

Luiz Fernando (PSD-MG) - Não

Marcelo Álvaro (PL-MG) - não votou

Continua após a publicidade

Mário Heringer (PDT-MG) - não votou

Mauricio do Vôlei (PL-MG) - Sim

Miguel Ângelo (PT-MG) - Não

Misael Varella (PSD-MG) - Sim

Nely Aquino (Podemos-MG) - Não

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - Não

Continua após a publicidade

Nikolas Ferreira (PL-MG) - Não

Odair Cunha (PT-MG) - Não

Padre João (PT-MG) - Não

Patrus Ananias (PT-MG) - Não

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - Sim

Paulo Guedes (PT-MG) - Não

Continua após a publicidade

Pedro A ihara (PRD-MG) - Sim

Pinheirinho (PP-MG) - Sim

Rafael Simoes (União-MG) - Sim

Reginaldo Lopes (PT-MG) - Não

Rodrigo de Castro (União-MG) - Sim

Rogério Correia (PT-MG) - Não

Continua após a publicidade

Rosângela Reis (PL-MG) - não votou

Samuel Viana (Republican-MG) - Sim

Stefano Aguiar (PSD-MG) - Sim

Weliton Prado (Solidaried-MG) - Sim

Zé Silva (Solidaried-MG) - Sim

Zé Vitor (PL-MG) - não votou

Continua após a publicidade

Mato Grosso do Sul

Beto Pereira (PSDB-MS) - Sim

Camila Jara (PT-MS) - Não

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - Não

Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - Sim

Geraldo Resende (PSDB-MS) - Não

Continua após a publicidade

Marcos Pollon (PL-MS) - Sim

Rodolfo Nogueira (PL-MS) - Sim

Vander Loubet (PT-MS) - Não

Mato Grosso

Coronel Assis (União-MT) - Sim

Coronel Fernanda (PL-MT) - Sim

Continua após a publicidade

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - Não

Gisela Simona (União-MT) - Sim

José Medeiros (PL-MT) - Sim

Juarez Costa (MDB-MT) - Não

Nelson Barbudo (PL-MT) - não votou

Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - Sim

Continua após a publicidade

Pará

Airton Faleiro (PT-PA) - Não

Andreia Siqueira (MDB-PA) - não votou

Antônio Doido (MDB-PA) - não votou

Celso Sabino (União-PA) - Não

Del. Éder Mauro (PL-PA) - Sim

Continua após a publicidade

Delegado Caveira (PL-PA) - Sim

Dilvanda Faro (PT-PA) - Não

Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - não votou

Elcione Barbalho (MDB-PA) - não votou

Henderson Pinto (MDB-PA) - Não

Joaquim Passarinho (PL-PA) - Sim

Continua após a publicidade

José Priante (MDB-PA) - Não

Júnior Ferrari (PSD-PA) - Não

Keniston Braga (MDB-PA) - Não

Olival Marques (MDB-PA) - Sim

Raimundo Santos (PSD-PA) - Sim

Renilce Nicodemos (MDB-PA) - não votou

Continua após a publicidade

Paraíba

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - não votou

Cb Gilberto Silva (PL-PB) - Sim

Damião Feliciano (União-PB) - não votou

Gervásio Maia (PSB-PB) - Não

Hugo Motta (Republican-PB) - presidente da Casa; não se registra o voto

Continua após a publicidade

Luiz Couto (PT-PB) - Não

Mersinho Lucena (PP-PB) - não votou

Murilo Galdino (Republican-PB) - Não

Romero Rodrigues (Podemos-PB) - Não

Ruy Carneiro (Podemos-PB) - não votou

Wellington Roberto (PL-PB) - Sim

Continua após a publicidade

Wilson Santiago (Republican-PB) - Não

Pernambuco

André Ferreira (PL-PE) - Sim

Augusto Coutinho (Republican-PE) - Não

Carlos Veras (PT-PE) - Não

Clarissa Tércio (PP-PE) - Sim

Continua após a publicidade

Clodoaldo Magalhãe (PV-PE) - Não

Coronel Meira (PL-PE) - Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE) - Sim

Eriberto Medeiros (PSB-PE) - Não

Felipe Carreras (PSB-PE) - não votou

Fernando Coelho (União-PE) - Sim

Continua após a publicidade

Fernando Monteiro (Republican-PE) - Não

Fernando Rodolfo (PL-PE) - Sim

Guilherme Uchoa (PSB-PE) - não votou

Iza Arruda (MDB-PE) - Não

Lucas Ramos (PSB-PE) - Não

Luciano Bivar (União-PE) - não votou

Continua após a publicidade

Lula da Fonte (PP-PE) - Sim

Maria Arraes (Solidaried-PE) - Não

Mendonça Filho (União-PE) - Sim

Ossesio Silva (Republican-PE) - não votou

Pastor Eurico (PL-PE) - Sim

Pedro Campos (PSB-PE) - Não

Continua após a publicidade

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - Não

Túlio Gadêlha (Rede-PE) - Não

Waldemar Oliveira (Avante-PE) - Não

Piauí

Átila Lira (PP-PI) - Sim

Castro Neto (PSD-PI) - Não

Continua após a publicidade

Dr. Francisco (PT-PI) - Não

Flávio Nogueira (PT-PI) - Não

Florentino Neto (PT-PI) - Não

Jadyel Alencar (Republican-PI) - Não

Julio Arcoverde (PP-PI) - Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) - Não

Continua após a publicidade

Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - Não

Merlong Solano (PT-PI) - Não

Paraná

Aliel Machado (PV-PR) - Não

Beto Richa (PSDB-PR) - Sim

Carol Dartora (PT-PR) - Não

Continua após a publicidade

Del. Matheus L. (União-PR) - Sim

Diego Garcia (Republican-PR) - Sim

Dilceu Sperafico (PP-PR) - Sim

Felipe Francischin (União-PR) - Sim

Filipe Barros (PL-PR) - Sim

Geraldo Mendes (União-PR) - Sim

Continua após a publicidade

Giacobo (PL-PR) - Sim

Lenir de Assis (PT-PR) - Não

Luciano Alves (PSD-PR) - não votou

Luciano Ducci (PSB-PR) - Não

Luisa Canziani (PSD-PR) - Sim

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) - não votou

Continua após a publicidade

Luiz Nishimori (PSD-PR) - Sim

Padovani (União-PR) - Sim

Paulo Litro (PSD-PR) - Sim

Pedro Lupion (PP-PR) - Sim

Reinhold Stephanes (PSD-PR) - Sim

Ricardo Barros (PP-PR) - Sim

Continua após a publicidade

Rodrigo Estacho (PSD-PR) - Sim

Sargento Fahur (PSD-PR) - Sim

Sergio Souza (MDB-PR) - Sim

Tadeu Veneri (PT-PR) - Não

Tião Medeiros (PP-PR) - Sim

ToninhoWandscheer (PP-PR) - Sim

Continua após a publicidade

Vermelho (PP-PR) - Sim

Welter (PT-PR) - Não

Zeca Dirceu (PT-PR) - Não

Rio de Janeiro

Altineu Côrtes (PL-RJ) - Sim

Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ) - Sim

Continua após a publicidade

Bandeira de Mello (PSB-RJ) - Não

Bebeto (PP-RJ) - Sim

Benedita da Silva (PT-RJ) - Não

Caio Vianna (PSD-RJ) - Não

Carlos Jordy (PL-RJ) - Sim

Chico Alencar (PSOL-RJ) - Não

Continua após a publicidade

Chris Tonietto (PL-RJ) - Sim

Dani Cunha (União-RJ) - Sim

Daniela Waguinho (União-RJ) - Não

Delegado Ramagem (PL-RJ) - Sim

Dimas Gadelha (PT-RJ) - Não

Doutor Luizinho (PP-RJ) - Sim

Continua após a publicidade

Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - Não

General Pazuello (PL-RJ) - Sim

Glauber Braga (PSOL-RJ) - Não

Gutemberg Reis (MDB-RJ) - Sim

Helio Lopes (PL-RJ) - Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) - Sim

Continua após a publicidade

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - Não

Jorge Braz (Republican-RJ) - Sim

Julio Lopes (PP-RJ) - Sim

Juninho do Pneu (União-RJ) - Sim

Laura Carneiro (PSD-RJ) - não votou

Lindbergh Farias (PT-RJ) - Não

Continua após a publicidade

Luciano Vieira (Republican-RJ) - Não

Luis Carlos Gomes (Republican-RJ) - Sim

Luiz Lima (Novo-RJ) - Sim

LuizAntônioCorrêa (PP-RJ) - Sim

Marcelo Crivella (Republican-RJ) - Sim

Marcos Soares (União-RJ) - Sim

Continua após a publicidade

Marcos Tavares (PDT-RJ) - Não

Max Lemos (PDT-RJ) - Não

Murillo Gouvea (União-RJ) - Não

Otoni de Paula (MDB-RJ) - Não

Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - Não

Pedro Paulo (PSD-RJ) - Não

Continua após a publicidade

Reimont (PT-RJ) - Não

Ricardo Abrão (União-RJ) - não votou

Roberto Monteiro (PL-RJ) - Sim

Sargento Portugal (Podemos-RJ) - Não

Soraya Santos (PL-RJ) - Sim

Sóstenes Cavalcant (PL-RJ) - Sim

Continua após a publicidade

Talíria Petrone (PSOL-RJ) - Não

Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - Não

Rio Grande do Norte

Benes Leocádio (União-RN) - Sim

Carla Dickson (União-RN) - Sim

Fernando Mineiro (PT-RN) - Não

Continua após a publicidade

General Girão (PL-RN) - Sim

João Maia (PP-RN) - Sim

Natália Bonavides (PT-RN) - Não

Robinson Faria (PP-RN) - Sim

Sgt. Gonçalves (PL-RN) - Sim

Rondônia

Continua após a publicidade

Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - Sim

Cristiane Lopes (União-RO) - Sim

Dr Fernando Máximo (União-RO) - Sim

Lucio Mosquini (MDB-RO) - Sim

Maurício Carva lho (União-RO) - Sim

Rafael Fera (Podemos-RO) - Sim

Continua após a publicidade

Silvia Cristina (PP-RO) - Sim

Thiago Flores (Republican-RO) - Sim

Roraima

Albuquerque (Republican-RR) - Sim

Def. Stélio Dener (Republican-RR) - Sim

Duda Ramos (MDB-RR) - não votou

Continua após a publicidade

Gabriel Mota (Republican-RR) - Sim

Helena Lima (MDB-RR) - Sim

Nicoletti (União-RR) - Sim

Pastor Diniz (União-RR) - Sim

ZéHaroldoCathedral (PSD-RR) - Não

Rio Grande do Sul

Continua após a publicidade

Afonso Hamm (PP-RS) - Sim

Afonso Motta (PDT-RS) - Não

Alceu Moreira (MDB-RS) - Sim

Any Ortiz (Cidadania-RS) - Sim

Bibo Nunes (PL-RS) - Sim

Bohn Gass (PT-RS) - Não

Continua após a publicidade

Covatti Filho (PP-RS) - Sim

Daiana Santos (PCdoB-RS) - Não

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - Sim

Danrlei (PSD-RS) - não votou

Denise Pessôa (PT-RS) - Não

FernandaMelchionna (PSOL-RS) - Não

Continua após a publicidade

Franciane Bayer (Republican-RS) - Sim

Giovani Cherini (PL-RS) - Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) - Não

Lindenmeyer (PT-RS) - Não

Lucas Redecker (PSDB-RS) - Sim

Luiz Carlos Busato (União-RS) - Sim

Continua após a publicidade

Marcel van Hattem (Novo-RS) - Sim

Marcelo Moraes (PL-RS) - Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) - Sim

Marcon (PT-RS) - Não

Maria do Rosário (PT-RS) - Não

Mauricio Marcon (Podemos-RS) - Sim

Continua após a publicidade

Osmar Terra (PL-RS) - Sim

Paulo Pimenta (PT-RS) - Não

Pedro Westphalen (PP-RS) - Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) - Não

Ronaldo Nogueira (Republican-RS) - Sim

Sanderson (PL-RS) - Sim

Continua após a publicidade

Zucco (PL-RS) - Sim

Santa Catarina

Ana Paula Lima (PT-SC) - Não

Caroline de Toni (PL-SC) - Sim

Cobalchini (MDB-SC) - Sim

Daniel Freitas (PL-SC) - Sim

Continua após a publicidade

Daniela Reinehr (PL-SC) - Sim

Fabio Schiochet (União-SC) - Sim

Geovania de Sá (PSDB-SC) - Sim

Gilson Marques (Novo-SC) - Sim

Ismael (PSD-SC) - Sim

Jorge Goetten (Republican-SC) - Sim

Continua após a publicidade

Julia Zanatta (PL-SC) - Sim

Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - Sim

Pedro Uczai (PT-SC) - Não

Pezenti (MDB-SC) - Sim

Ricardo Guidi (PL-SC) - Sim

Zé Trovão (PL-SC) - Sim

Continua após a publicidade

Sergipe

Delegada Katarina (PSD-SE) - Não

Fabio Reis (PSD-SE) - não votou

Gustinho Ribeiro (Republican-SE) - Sim

Icaro de Valmir (PL-SE) - Sim

João Daniel (PT-SE) - Não

Continua após a publicidade

Rodrigo Valadares (União-SE) - Sim

Thiago de Joaldo (PP-SE) - não votou

Yandra Moura (União-SE) - Sim

São Paulo

Adilson Barroso (PL-SP) - Sim

Adriana Ventura (Novo-SP) - Sim

Continua após a publicidade

Alencar Santana (PT-SP) - Não

Alex Manente (Cidadania-SP) - não votou

Alfredinho (PT-SP) - Não

Antonio Carlos R. (PL-SP) - Não

Arlindo Chinaglia (PT-SP) - Não

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - Sim

Continua após a publicidade

Baleia Rossi (MDB-SP) - não votou

Bruno Ganem (Podemos-SP) - Sim

Capitão Augusto (PL-SP) - Sim

Carla Zambelli (PL-SP) - não votou

Carlos Sampaio (PSD-SP) - Sim

Carlos Zarattini (PT-SP) - Não

Continua após a publicidade

Celso Russomanno (Republican-SP) - não votou

Cezinha Madureira (PSD-SP) - Sim

David Soares (União-SP) - Sim

Del. Bruno Lima (PP-SP) - Sim

Delegado Bilynskyj (PL-SP) - Sim

Delegado da Cunha (PP-SP) - Sim

Continua após a publicidade

Delegado Palumbo (MDB-SP) - Sim

Douglas Viegas (União-SP) - Sim

EduardoBolsonaro (PL-SP) - não votou

Ely Santos (Republican-SP) - Sim

Erika Hilton (PSOL-SP) - Não

Fábio Teruel (MDB-SP) - Não

Continua após a publicidade

Fausto Pinato (PP-SP) - não votou

Felipe Becari (União-SP) - não votou

GilbertoNascimento (PSD-SP) - Sim

Guilherme Boulos (PSOL-SP) - não votou

Ivan Valente (PSOL-SP) - Não

Jefferson Campos (PL-SP) - Sim

Continua após a publicidade

Jilmar Tatto (PT-SP) - Não

João Cury (MDB-SP) - não votou

Jonas Donizette (PSB-SP) - Não

Juliana Cardoso (PT-SP) - Não

Kiko Celeguim (PT-SP) - Não

Kim Kataguiri (União-SP) - Sim

Continua após a publicidade

Luiz Carlos Motta (PL-SP) - Sim

Luiz P.O Bragança (PL-SP) - Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) - Não

Marangoni (União-SP) - Sim

Marcio Alvino (PL-SP) - Sim

Marcos Pereira (Republican-SP) - Sim

Continua após a publicidade

Maria Rosas (Republican-SP) - Sim

Mario Frias (PL-SP) - Sim

Mauricio Neves (PP-SP) - Sim

Miguel Lombardi (PL-SP) -votouSim

Nilto Tatto (PT-SP) - Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) - Não

Continua após a publicidade

Paulinho da Força (Solidaried-SP) - Sim

Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) - Sim

Pr.Marco Feliciano (PL-SP) - não votou

Professora Luciene (PSOL-SP) - Não

Renata Abreu (Podemos-SP) - Não

Continua após a publicidade

Ribamar Silva (PSD-SP) - Sim

Ricardo Salles (Novo-SP) - Sim

Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - Não

Rosana Valle (PL-SP) - Sim

Rosangela Moro (União-SP) - Sim

Rui Falcão (PT-SP) - Não

Continua após a publicidade

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - Não

Saulo Pedroso (PSD-SP) - Sim

Simone Marquetto (MDB-SP) - Sim

Tabata Amaral (PSB-SP) - Não

Tiririca (PL-SP) - Sim

Vicentinho (PT-SP) - Não

Continua após a publicidade

Vinicius Carvalho (Republican-SP) - não votou

Vitor Lippi (PSDB-SP) - Sim

Tocantins

Alexandre Guimarães (MDB-TO) - não votou

Antonio Andrade (Republican-TO) - Sim

Carlos Gaguim (União-TO) - Sim

Continua após a publicidade

Eli Borges (PL-TO) - Sim

Filipe Martins (PL-TO) - Sim

Ricardo Ayres (Republican-TO) - não votou

Tiago Dimas (Podemos-TO) - Não

Vicentinho Júnior (PP-TO) - não votou

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.